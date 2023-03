Se inauguró en el Museo Histórico la muestra de la Escuela Cruz de Fútbol

Tras verse postergada por la pandemia, finalmente se inauguró la muestra de la Escuela de Fútbol Infantil “Nito” Cruz en las instalaciones del Museo Histórico Regional, dependiente del Área de Museos y la Dirección de Cultura.

La jornada contó con la presencia no solo de la familia del recordado Raúl Antonio Cruz, quien fundara su escuela de fútbol en 1960, sino también de varios de los valores deportivos que pasaron por la institución e incluso, se escucharon audios de ex alumnos de “Nito” que no pudieron asistir o que trabajan en el exterior.

Las palabras de bienvenida y alusivas a la muestra y la figura de “Nito” estuvieron a cargo de la responsable del Área de Museos, Agueda Caro Petersen, y la hija del recordado técnico y formador, Silvia Cruz.

La primera de ellas marcó la bienvenida como anfitriona y señaló que “la muestra que se inaugura es muy importante para el Museo porque desde el año 2021 que Silvia la donó y hoy ya forma parte del acervo patrimonial del Museo Histórico y del Área de Museos de la Municipalidad de Necochea”, a lo que especificó que “la muestra forma parte de una selección de toda la colección que nos donó Silvia, es una colección muy grande y la muestra estará durante un año acá en el Museo, estamos abiertos todos los días de martes a sábados y pueden venir a visitarla cuando gusten”.

Con lágrimas en sus ojos, Silvia Cruz manifestó a continuación que “mi papá fue muy importante para mí, luchó mucho para formar personas, no solo el hecho del fútbol y los deportes… hay mucha gente que está afuera de la ciudad y no se olvida, como los que están presentes, por lo que marcó y significó mi papá”.

Aseguró acto seguido que “conservar cada cosa fue muy fuerte, en un momento lo tenía expuesto en casa y empecé con la búsqueda ardua de ponerlo en el lugar que él quería, y a su vez lo que él quería era mostrar su trabajo, la formación de gente, y hoy merece este reconocimiento. Seguramente estará feliz de estar acá y les doy gracias a todos los que pasaron por la Escuela Cruz, y que descanse en paz el viejo Cruz”.