Seleccionan becarios para la atención telefónica de pacientes con Covid 10 - 11 - 2020 Destacadas, Noticias

El CeTeC-U (Centros de Telemedicina COVID Universitarios) es un centro de llamados en el que se desarrollan tareas de rastreo y seguimiento de contactos estrechos de personas con Covid-19 (CEC). Es una propuesta institucional de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia y con la Secretaria de Salud del Municipio de Necochea.

El CeTec-U funciona de lunes a sábados de 8 a 16,30 hs. Los turnos laborales se organizan en 4 grupos: por días (lunes miércoles y viernes, o martes, jueves y sábados) y por turnos (el primer turno de 8 a 12 hs. y el segundo turno de 12:30 a 16:30 hs.). Esto es, dos turnos por día, durante seis días de la semana.

Los/as becarios/as realizan el seguimiento a través del centro de llamadas instalado en el Laboratorio de Informática de la sede en Quequén de la UNICEN, cumpliendo con un protocolo estricto de seguridad y cuidado de la salud.

La tarea del becario/a se desarrolla durante 4 hs., 3 días a la semana por lo cual recibirá un pago de $ 10.000 por mes.

Las condiciones para postularse a la tarea: a) que no tengan relación contractual de ningún tipo con organismos del estado (nación, provincia, municipio, a excepción de los docentes nacionales que si pueden ser parte de este Voluntariado); b) que sea mayor de 18 años; c) que no forme parte de un grupo de riesgo; d) que no tenga contacto estrecho con un COVID positivo ni estar en situación de aislamiento.

Los/las interesados/as en postularse como operadores-becarios deberán completar el formulario de inscripción en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtN59rA1jQ9A_HShY7jFo4BdpnOsKj21vpy1tDFV3HWfGF8g/viewform