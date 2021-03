Home Destacadas Rojas se reunió con directivos del excolegio Nacional en vistas a los 100 años de la institución 23 - 03 - 2021 Destacadas, Noticias

El intendente municipal, Arturo Rojas, se reunió con los directivos de la Unidad Académica de la Escuela “José Manuel Estrada” de Necochea, a fin de poner a disposición recursos del municipio en vistas al centenario del excolegio Nacional, que se cumple el venidero 12 de abril.

Del encuentro, formaron parte también la secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Sandra Antenucci, y el presidente del Consejo Escolar, Juan de la Calle, por cuanto dicho establecimiento educativo está dentro de un programa de emergencia edilicia por obras varias a concretarse este año con fondos de Provincia.

Luego de la reunión, fueron la directora y vicedirector de la Unidad Académica “José Manuel Estrada”, Claudia Monti y Ariel Gamboa, respectivamente, quienes se refirieron a lo expuesto en la mesa de diálogo de cara a los meses venideros y los festejos por el centenario del Nacional. En primer término, Gamboa destacó que “fuimos invitados por el intendente para conversar sobre la realización de los actos del centenario de la fundación del Colegio Nacional y él puso a disposición distintos recursos del municipio, en el área de Protocolo e Infraestructura, para poder llevar adelante los festejos en el marco de la situación epidemiológica actual”.

“Parte de la conversación consistió en poder pensar colectivamente la proyección de esos festejos”, remarcó el vicedirector, y agregó que “estamos buscando las formas de vehiculizar las ideas. Una de ellas es la fecha para llevar adelante el acto protocolar formal, si bien el aniversario de la fundación del colegio es todo el año, por la importancia de los 100 años no se puede resumir a un solo momento, pero sí es necesario que se cumpla con un espacio protocolar y no está definido el día”. Una posibilidad sería el 12 de abril, que es cuando se conmemora la fecha de fundación, aunque no se descarta que se haga en otras fechas.

En tal sentido, Gamboa afirmó que quieren “garantizar que todos aquellos que estén involucrados en la historia de la institución puedan tener algún grado de participación”, pues “entendemos que el festejo del centenario es de la institución y de todos los que han participado en ella, pero también es un festejo que tiene que ver con la historia de la educación de Necochea”.

Por su parte, Claudia Monti habló del contexto actual de la institución de calle 57 entre 58 y 60, al describir que “tenemos una escuela en muy buenas condiciones gracias al aporte de todos los que formamos parte de esa comunidad, aunque siempre hay cosas para hacer y mejorar. De hecho venimos trabajando con el Consejo Escolar en lo que es la obra más cercana en estos momentos que es la reparación de los cielorrasos de un sector del edificio”, y reveló que mantienen el anhelo de contar con un espacio específico para el Jardín de infantes, “que funciona en un espacio adecuado, pero no es óptimo para ese nivel”.

En tanto, resaltó en el cierre que “estamos en una escuela que hoy puede dar respuesta a la comunidad que asiste a ella. La Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada” es la única unidad académica de la ciudad y una de las pocas de la Región XX. Está formada por el nivel inicial, que es el Jardín Nº 916, la Escuela Primaria Nº 51, la Escuela Secundaria Nº 8 y el Instituto Superior de Formación Docente Nº 163. Si uno piensa toda esa comunidad son más de 1500 personas que transitan diariamente el edificio en épocas pre pandemia. Somos muchos pero somos parte de una misma comunidad, compartimos cooperadora y edificio”.