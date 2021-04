Quedó inaugurada la nueva guardia del Hospital Irurzun

“Hoy podemos decir que este es un hospital municipal, hasta ahora era como un gran centro de salud: no había una guardia ni aparatología como la gente, no había oxígeno central, cuestiones que no se ven pero que permiten descomprimir al sistema de salud y que la gente pueda ser asistida más rápidamente, que tenga la salud pública que corresponde”, enfatizó.

Por su parte, el director del nosocomio, Nicolás Salguero, quien también fue el principal impulsor del proyecto, remarcó en su discurso: “No podemos dejar de expresar la alegría que hoy tenemos. Cuando arrancamos la Guardia era un área irreparable, estaba totalmente abandonada y en estado deplorable”.