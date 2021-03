Home Destacadas Provincia: advierten sobre otra cuarentena estricta 31 - 03 - 2021 Destacadas, Noticias

El viceministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, advirtió sobre que podrían endurecer las medidas ante el avance de la segunda ola de coronavirus

Frente a la segunda ola de coronavirus y tras anunciar algunas restricciones en la circulación, ahora desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires salieron a alertar sobre la posibilidad de volver a un “aislamiento total” en caso de que la situación epidemiológica empeore y dejaron en claro que no dudarán en endurecer la cuarentena si lo consideran necesario.

“Hay una enorme vocación de cuidarse. Nadie quiere llegar a la situación de aislamiento total, por supuesto, pero entendemos que si hay que hacerlo, hay que hacerlo. La prioridad es la salud, eso está bastante instalado en la gente”, señaló el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

El funcionario advirtió que podrían intensificar las medidas para “achatar” la curva de contagios e hizo especial hincapié en reducir las salidas no esenciales. “La situación que tenemos ahora vuelve a ser como la que se veía cuando estaban subiendo los casos en junio o julio pasado, donde hay que pensar mucho en cuidarse y las salidas tienen que ser las esenciales. Las salidas que no son indispensables, no hay que hacerlas”, remarcó Kreplak en diálogo con Radio 10.

Tras resaltar que la segunda ola “podría ser peor” que la primera, como ha ocurrido en otros países, hizo referencia al gran aumento de casos pero en poco tiempo. “La cantidad de casos que tenemos y podemos tener puede ser como el año pasado, con la diferencia de que lo que el año pasado se fue estableciendo en tres o cuatro meses, acá se puede establecer en tres o cuatro semanas. Y eso es muy preocupante porque estresa rápidamente el sistema de salud”, lanzó.

En ese sentido, Kreplak insistió en fortalecer los cuidados personales y las medidas de prevención para no colapsar el sistema de salud. Dijo que la velocidad de contagios “estresa” el sistema de respuesta y que “puede verse un impacto” en la ocupación de camas.

“Tenemos una ocupación (en terapia intensiva) de un poquito más de 60% en el conurbano y arriba del 40% en el interior”, informó, tras lo cual destacó el avance de la vacunación en el distrito.

La provincia de Buenos Aires anunció el martes que suspendió desde este miércoles todas las actividades entre las 2 y las 6 de la mañana y limita a 10 personas las reuniones familiares, sociales y recreativas, ante la llegada de la segunda ola. Las medidas alcanzan a 110 de los 135 municipios bonaerenses que actualmente se encuentran en la fase 4, ante lo que denominaron un “aumento explosivo” de casos.