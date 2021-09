Home Destacadas Persiste el alerta amarillo por fuertes vientos y se suspendieron las clases por el resto del día 09 - 09 - 2021 Destacadas, Noticias

Defensa Civil notificó que en Necochea-Quequén no se reportaron más que algunos llamados por cables cortados y caída de carteles, pero no hay evacuados. No obstante, el SMN mantiene el alerta amarillo en buena parte de la Provincia por fuertes vientos y por ello se tomó la decisión de suspender las clases del turno vespertino y nocturno junto a la Jefatura Distrital de Educación.

La Dirección de Defensa Civil del municipio, a cargo de Augusto Fulton, informó que durante las fuertes tormentas de viento y lluvia que se registraron durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves no hubo grandes consecuencias en la ciudad y sólo hubo llamadas por cuestiones sencillas. De todas maneras, las clases del turno vespertino y nocturno de este jueves también fueron suspendidas, tanto en la gestión pública como privada.

Incluso, el Jefe Distrital, Javier Ranaldi, mencionó que la misma medida se tomó en ciudades de la región como Lobería, Balcarce, Tandil y Mar del Plata.

Por su parte, Fulton notificó que “se registraron algunas llamadas sencillas por cable cortados o caída de cartelería en la zona de la costanera, que ha sido la parte más afectada de la ciudad”, aunque confirmó que “hasta el momento no tenemos evacuados ni autoevacuados, y estamos recorriendo la ribera del Quequén para ver cómo está la situación en ese lugar”.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional, aún se mantiene el anuncio para más tarde por fuertes vientos y gran parte del este y sudeste de la provincia están bajo alerta amarillo, por lo que la zona se podría seguir viendo afectada por vientos a velocidad entre 35 y 50 km, con ráfagas que podrían alcanzar intensidades entre 60 y 90 km/h.