Mesa de la Producción en Puerto Quequén 09 - 11 - 2021

El presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jorge Álvaro recibió al subsecretario de Asuntos Portuarios bonaerenses Juan Lucero, quienes encabezaron la Mesa de la Producción junto a miembros de la estación marítima.

«El mandato que tenemos es integrar lo más posible el puerto con la comunidad en general, con valor agregado, con obras estratégicas para hacer crecer la enorme cantidad de toneladas que mueve el puerto, eso lo compartimos con Jorge «Pampa» Alvaro, presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén» sostuvo el funcionario bonaerense.

Lucero aseguró además que «necesitamos de ustedes porque el estado sólo no puede, los empresarios sólo no pueden y los trabajadores sólo no pueden».