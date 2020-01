Home Opinion “Fallamos en casa, fallamos en los Clubes, pérdida de valores y avance del alcohol y otras sustancias” 23 - 01 - 2020 Opinion

Del muro de Alejandro Issin (concejal y jugador de Rugby).- A partir del cobarde homicidio de Fernando Baez Sosa a manos de una banda de asesinos a los que les pareció “divertido” demoler a golpes entre 10 a un joven en clara desventaja física y numérica y –finalmente- patearlo indefenso en el suelo hasta matarlo, he recibido varias invitaciones de periodistas para dar mi opinión sobre la incidencia del Rugby en este tremendo asesinato, debido a mi pasado como jugador de ese deporte que todavía hoy, con 51 años, me permite disfrutarlo en camaradería junto a otros veteranos.

Y lo primero que me viene a la mente es el consejo de un hermano cinco años mayor, también jugador de rugby (pero ese jugaba bien) que, cuando a los 15 o 16 años comencé a salir a bailes, fiestas y boliches siempre me decía: “A la fiestas se va a bailar y a intentar tener éxito con la chica que te gusta… … los ganadores son esos, no los boludos que salen a mamarse y a pelear. Esos no entienden nada. Si hay pelea, vos anda a la otra punta del boliche. Ganador es el que termina de la mano con su chica.”

Ese mismo consejo es el que he venido retransmitiendo a mi hijo varón (aunque ahora con lenguaje inclusivx), y a cuanto adolescente puedo. “Chicos salgan a divertirse sanamente y no se metan en líos. Si los provocan no respondan.”

Si vas a un baile es para bailar. Si queres pelear anda a un club de boxeo, a MMA o a kung fu. Si queres correr con el auto anda a un autódromo. Y si queres matar a otro ser humano anda a la puta madre que te pario… o a Sierra Chica, porque ese seria tu deporte. No el box, ni el karate, ni el automovilismo. Y mucho menos el Rugby.

Dicho esto, creo que vivimos en una sociedad cada día mas violenta e intolerante donde la presencia y el consejo familiar tiende a desaparecer y los padres nos alejamos cada día mas de nuestra responsabilidad como tales. Cada dia se habla menos en casa y se mira mas la pantalla del teléfono. Falla la familia.

También fallan los Clubes adonde esta clase de asesinos descerebrados se desarrolla, Clubes donde los adolescentes deberían ser mejor orientados y, si no optan por la vida civilizada aferrada a los valores básicos de la convivencia deberían ser expulsados de inmediato porque no son compatibles los instintos asesinos con los valores de ningún deporte.

¿ Cual es el razonamiento de estos imbéciles ? el 21 de enero de 2019, Lucas Pertossi posteaba: “3 noches seguidas a las piñas, si no hay piñas no pudo haber sido alta nocheeee jajajaja”. UN VERDADERO Y AUTENTICO ESTUPIDO. La pregunta es ¿adonde esta el padre de este sorete? Al leer su posteo en las redes sociales ¿le dijo algo? ¿ O lo felicitó ? Veremos si ahora se ríe tanto como en su posteo.

La perdida de la presencia familiar se traslada a las instituciones de la vida social. Y cuando la familia no aparece no aparecen la educación, los consejos, los valores. Entonces cobra vida la barbarie, los vicios, el descontrol, el alcohol y las drogas consumidas en lugares públicos. Y sus efectos, obviamente.

Que papel juega El Rugby ? No podemos pasar por alto que estos asesinos practican rugby en Zarate, como tampoco podemos obviar la lista de victimas de la violencia deportiva en otros deportes http://salvemosalfutbol.org/lista-de-victimas-de-incidente…/.

Pero hablando de RUGBY tampoco se puede ignorar que esto mismo no sucede en Nueva Zelanda, Gales, Australia o Sudáfrica, países donde el Rugby es el deporte mas popular y seguido. Entonces creo que la mirada no debe posarse sobre el deporte y su reglamento, sino sobre las dirigencias y sus responsabilidades. Jugador agresivo que no demuestre un camino de mejora en su conducta y valores esenciales del deporte no puede continuar practicándolo.

Una diferencia sustancial entre “nuestra” época de jugadores y la actual es la preparación física de los jugadores, cada año mas exigente y mas “profesional”. Peleas hubo siempre, en todos los tiempos. Pelotudos también. Son como las piedras. Nunca se terminan. Pero que diez jugadores entrenados se ensañen contra un joven y lo golpeen hasta matarlo configura claramente un homicidio calificado por la alevosía y el ensañamiento con que actuaron, además del concurso premeditado de varios neardenthales (porque estos no son personas). Ojala que los responsables se queden presos hasta que Fernando vuelva con su familia, o sea en la próxima vida.