Home Noticias Explotación animal: recorren la playa y el parque con un pony para sacar fotos 28 - 01 - 2020 Noticias

Son dos hombres que desde el inicio de la temporada están apostados en la peatonal 83 con una llama de peluche y un pony de verdad, ofreciendo fotografías para los más pequeños.

El animalito está expuesto a las altas temperaturas y al sol del mediodía sin ningún cuidado ni agua. En el caso de la foto, denunciada a través de las redes, el pony está atado en la zona de juegos del parque Miguel Lilli soportando el calor.

Ley 14.346, sancionada en 1954, pena los malos tratos y actos de crueldad hacia los animales:

Art.1) Será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad los animales. Art.2) Serán considerados actos de maltrato: 1. No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos; 2. Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que no siendo de simple estímulo les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas; 3. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas; 4. Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado; 5. Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos; 6. Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.