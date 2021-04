Entoscado en La Dulce: “Estamos dando respuesta a una deuda pendiente

En su visita a La Dulce, donde observó el avance de obra de repavimentación de ingreso, el intendente Arturo Rojas estuvo recorriendo las calles de la localidad, donde el Ente Vial está llevando adelante un intenso plan de entoscado y alteo que sin dudas dejará las arterias de tierra transitables durante el invierno.

En este contexto, Rojas explicó que “estamos dando respuesta a una deuda pendiente, y se trata de una enorme tarea del Ente Vial y de la delegación” para agregar que “esto no es que no se hacía por falta de voluntad sino que no se hacía porque no hay maquinaria disponible en la localidad que pueda trabajar durante todo el año”.