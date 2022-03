Encuentro para la reflotación de la planta Industrial Pesquera

Acto seguido, el empresario destacó el respaldo del Ejecutivo al señalar que “queríamos ver la decisión del Intendente, y en ese aspecto no dudaron en apoyar, porque esto tiene que ver con reactivación de puestos de trabajo”, y acotó: “Esto genera un compromiso de parte nuestra y me da la posibilidad de poder convocar a otros empresarios del sector, y si el Estado municipal está presente y proactivo es más fácil y hay una luz de esperanza de que a mediano plazo la industria pesquera no pase por los deseos y la voluntad de un empresario local, sino que haya empresas locales y de afuera que se puedan venir a instalar”.