Home Destacadas Conocé quiénes son los secretarios, subsecretarios y concejales informaron si fueron vacunados 20 - 05 - 2021 Destacadas, Noticias

Los secretarios, subsecretarios y concejales prestaron su conformidad para brindar datos públicos sobre el plan de vacunación contra el Covid-19, tras el pedido realizado por el Departamento Ejecutivo, encabezado por su intendente, Arturo Rojas.

Con el objetivo de brindar trasparencia a la gestión y al plan nacional de vacunación, los funcionarios completaron el expediente oficial donde se da a conocer si fueron o no vacunados, en qué fecha y con cuál dosis.

En tal sentido, quienes ya recibieron alguna vacuna son el propio intendente, Arturo Rojas; la secretaria de Salud, Ruth Kalle; y el subsecretario de Salud, Camilo Maciel; por ser considerados en el grupo de riesgo por pertenecer a la mencionada área.

Asimismo, también recibieron vacunas la secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, Graciela Mamelucco; el de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Ricardo Carrera; y los subsecretarios de Obras Públicas, Guillermo Botella; y de Servicios Públicos, Daniel Rodríguez; por ser todos mayores de 60 años.

Quienes se encuentran inscriptos para recibir alguna vacuna son el secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis; y la secretaria de Turismo, Marcela García, quien está cursando la enfermedad ahora y tenía turno para inocularse hoy mismo.

Por último, quienes no se han anotado en el plan nacional son el secretario de Gobierno, Jorge Martínez; la secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Sandra Antenucci; el de Producción, Inversión y Desarrollo Productivo, Matías Sierra; la subsecretaria Privada, Marcela Gandur; el subsecretario de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alfredo Gómez; y el subsecretario de Ordenamiento Urbano y Fiscalización, Walter Calabretta.

Respecto a los concejales, el único que no prestó su consentimiento hasta el momento fue Alejandro Issin, quien se encuentra fuera del país pero al regresar se abocará a ello, mientras que el resto de los ediles y la secretaria del HCD sí lo hicieron.

En tal sentido, ya fueron vacunados Gabriela Espinoza (más de 60 años), Norma Alí (enfermedad pulmonar crónica), Miguel Arana (más de 60 años), Cristina Biar (enfermedad pulmonar), y Maximiliano Delfino (personal de salud).

Quienes se encuentran anotados pero aún no recibieron ninguna dosis son Guillermo Sánchez, Luciana Jaime, Hernán Trigo Gutiérrez, Diego López Rodríguez, Ignacio Barrena, Andrea Cáceres, Gastón Negrín, Rafael Iácono y Guadalupe Oyola (secretaria del HCD). Quienes no se han anotado son Marcelo Schwarz, Gabriela Góngora y Eugenia Vallota.

Por último, cabe aclarar que Bartolomé Zubillaga (grupo de riesgo) recibió turno para vacunarse el 10 de marzo pasado, pero no se aplicó ninguna dosis; mientras que Felicitas Cabretón (enfermedad pulmonar crónica) también debió haberse vacunado el 11 de marzo pero no lo hizo y Graciana Maizzani se anotó (indicó estar amamantando) pero no fue inoculada.