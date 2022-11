Home Noticias Casi 2 mil visitantes a la ciudad y 30 hoteles colmados por el “Open Neco” de vóley 01 - 11 - 2022 Noticias

La 9na edición del “Open Neco” de vóley, organizado por Pablo Meana y la subcomisión de dicha disciplina del Club Huracán, tuvo un rotundo éxito en la ciudad, con la afluencia de 1700 jugadores de todo el país, de las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, y con cierre en un Polideportivo Municipal colmado.

El “Edgardo Hugo Yelpo” fue precisamente una de las diez sedes locales donde se respiró vóley del más alto nivel del viernes al domingo, y la jornada de cierre fue presenciada por el secretario de Turismo y Desarrollo Productivo, Matías Sierra; y la directora de Deportes, Guadalupe Hernández, quienes entregaron premios.

Brindando una mirada más referida a lo social y turístico del evento, Matías Sierra destacó que “tuvimos la llegada de 1700 chicos, casi 130 delegaciones durante el fin de semana y concluimos el domingo con un excelente cierre, así que feliz porque esto trajo aparejado todo lo turístico, ya que 30 hoteles de la ciudad se vieron colmados con este evento”.

Además, el funcionario señaló que “pensando un poco en todo lo que dejó la pandemia, se están empezando a ver de nuevo este tipo de eventos y es nuestra obligación acompañarlos, que es lo mismo que se ha visto reflejado con el Provincial de Hándbol, el Provincial de Cestobol y en diciembre si Dios quiere se verá con el evento Sur Cup de fútbol, que se estará desarrollando con la llegada de 2 mil chicos a la ciudad”.