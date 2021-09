Home Destacadas Capacitación en lengua de señas a jóvenes con material de Barrio Cultura 01 - 09 - 2021 Destacadas, Noticias

Las áreas de Discapacidad y Juventud brindaron esta mañana, en el Salón de Actos de la comuna, una capacitación de lengua de señas destinada a jóvenes del distrito, quienes se mostraron ansiosos en aprender esta forma de comunicación tan fundamental para poder establecer un diálogo más ameno con la comunidad sorda. Al mismo tiempo, Lis Osma de Barrio Cultura presentó el tablero que diseñó junto a sus compañeros con el abecedario de lengua de señas, con las letras y dibujos en cada una de ellas. “Como representante del equipo de Barrio Cultura estoy muy contenta de haber hecho esto, porque además fue un aprendizaje descubrir cada letra y a sus vez agregarle las imágenes” aseveró Lis.

Y siguió: “Siempre tuve una intención hacia la lengua de señas más allá de que no la estudié en su momento por alguna razón, pero lo bueno es que me tocó aprenderla de esta manera, dibujando y creando, que es lo que más me gusta”.

Para cerrar, la artista adelantó: “Esto va a estar disponible en las redes sociales, impreso en folletería, porque la idea es que llegue a las escuelas y a las casas para que todos que quieran puedan aprenderlo”.

A su turno, y con respecto a la capacitación desarrollada por Camila Bianchi, Valeria Garrido explicó que “desde la gestión tenemos como objetivo fomentar estas prácticas que son inclusivas, con capacitaciones y talleres que brindan herramientas a las y los jóvenes para que puedan saber, en este caso, lo que es la lengua de señas”.

Y culminó: “Ahora que vuelven las clases presenciales, vamos a proponer esta capacitación en las escuelas para que llegue masivamente”.